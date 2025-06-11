Початок покладено: який удар не дозволить більше піднятись стратегічним бомбардувальникам Росії
- 6 червня атака на нафтобазу "Кристал" в Енгельсі спричинила масштабні руйнування, знищивши або критично пошкодивши кілька резервуарів з пальним.
Військовий експерт Роман Світан зазначив, що під землею Енгельсу знаходиться ще одна цінна ціль, знищення якої може вплинути на російську стратегічну авіацію та змінити річище річки Волга.
Після атаки на нафтобазу "Кристал" в Енгельсі 6 червня супутникові знімки показували пожежу та руйнування. Згодом стало відомо, що масштаби руйнувань набагато більші. Однак Україна може завдати ворогу ще більше збитків з огляду на використання стратавіації.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що під землею Енгельсу знаходиться ще один "цікавий" склад. Його знищення могло б змінити річище цілої річки.
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Який удар не дозволить більше піднятись стратегічним бомбардувальникам Росії
На знімках за 10 червня можна помітити знищення чи критичне пошкодження щонайменше 5 або 7 резервуарів з пальним, що вдвічі більше, ніж вважалося раніше. Військовий експерт пояснив, що на в Енгельсі був цілий склад пального для заправки російських літаків, зокрема і стратегічної авіації рівня Ту-160.
Важливо було його знищити, але це один з розхідників. Основний склад знаходиться під землею у карстових печерах. Там є десятки тон авіаційного керосину, тобто запаси для стратегічної авіації. Туди дістати важко, але можливо,
– наголосив він.
Світан зазначив, що завдяки цій базі російська стратегічна авіація ще може працювати з Енгельсу. Удар по нафтобазі "Кристал" був справді важливий, але Україна могла б знищити і підземні запаси ворога. Цікаво, що після його знищення річка Волга може змінити річище в Аральське море.
До речі, сьогодні в Енгельсі Саратовської області стався гучний вибух. Росіяни стверджують, що він міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі, який розташований всього за 2 кілометри від нафтобази "Кристал" поблизу авіабази "Енгельс".