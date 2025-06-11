Початок покладено: який удар не дозволить більше піднятись стратегічним бомбардувальникам Росії

Після атаки на нафтобазу "Кристал" в Енгельсі 6 червня супутникові знімки показували пожежу та руйнування. Згодом стало відомо, що масштаби руйнувань набагато більші. Однак Україна може завдати ворогу ще більше збитків з огляду на використання стратавіації.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що під землею Енгельсу знаходиться ще один "цікавий" склад. Його знищення могло б змінити річище цілої річки.

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Який удар не дозволить більше піднятись стратегічним бомбардувальникам Росії

На знімках за 10 червня можна помітити знищення чи критичне пошкодження щонайменше 5 або 7 резервуарів з пальним, що вдвічі більше, ніж вважалося раніше. Військовий експерт пояснив, що на в Енгельсі був цілий склад пального для заправки російських літаків, зокрема і стратегічної авіації рівня Ту-160.

Важливо було його знищити, але це один з розхідників. Основний склад знаходиться під землею у карстових печерах. Там є десятки тон авіаційного керосину, тобто запаси для стратегічної авіації. Туди дістати важко, але можливо,

– наголосив він.

Світан зазначив, що завдяки цій базі російська стратегічна авіація ще може працювати з Енгельсу. Удар по нафтобазі "Кристал" був справді важливий, але Україна могла б знищити і підземні запаси ворога. Цікаво, що після його знищення річка Волга може змінити річище в Аральське море.

До речі, сьогодні в Енгельсі Саратовської області стався гучний вибух. Росіяни стверджують, що він міг статися на 9-му Центральному автомобільному ремонтному заводі, який розташований всього за 2 кілометри від нафтобази "Кристал" поблизу авіабази "Енгельс".