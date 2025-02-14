"Інтелект росіян": авіаексперт оцінив, які цілі збивали уражені комплекси "Валдай"

В ГУР повідомили про знищення 2 РЛС "Валдай" під Москвою. Вони є відносно новими комплексами росіян, які досі їх випробовують.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що РЛС "Валдай" слугує не просто як радіолокаційна станція. Вона може протидіяти певним видам дронів.

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Що збивали РЛС "Валдай"

Авіаекперт пояснив, що комплекси "Валдай" – це радіолокаційна система, яка дозволяє відстежувати низьковистотні цілі на відстані 5 кілометрів, наприклад, безпілотники Mavic чи дрони класу Autel. Натомість більші дрони, зокрема український дрон "Лелека", РЛС могла бачити на відстані приблизно 15 кілометрів.

Це не просто система радіолокації, вона допомагає протидіяти дронам, створюючи завади на каналах GPS. Це уповільнює утримання супутникових даних та впливає на можливість орієнтуватись в повітрі,

– наголосив він.

Росіяни розробили комплекси у 2018 році та презентували їх у Франції на військовій виставці. Водночас їх в окупантів небагато, ворог досі проводить різні випробування, щоб РЛС були корисними.

Знищення таких дослідних зразків є надважливим. Вони є в єдиному варіанті, їх випробовують та доробляють. Це втрата інтелектуальних можливостей та часу на їх виробництво,

– підкреслив Храпчинський.

Нагадаймо, що "бавовна" також активно з'являється на російських НПЗ та нафтоперекачувальних станціях. Нещодавно дрони СБУ вруге уразили станцію "Андреаполь", яка є складовою трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі.