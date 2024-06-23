Ефектне знищення російських ЗРК "Панцир-С1": військове звдення від Світана

ЗСУ вдалось знищити російські ЗРК "Панцир-С1". Це одна з перших цілей для ліквідації, що є на озброєнні в російської армії.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що ППО ворога потрібно знищувати для того, щоб отримати перевагу в повітрі.

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Як Україна знищує російські ЗРК

Світан зазначив, що "Панцир-С1" закриває від ракет територію радіусом 20 кілометрів. У нього є 12 ракет і 2 гармати, тобто, він може працювати як "зенітка". Він дуже мобільний, тому його знищувати доводиться фактично в режимі онлайн.

У нас є достатня кількість БпЛА-розвідників, які можуть висіти кілька годин і над територією Росії в тому числі, корегувати вогонь. На жаль, у нас поки є дозвіл на удари зброєю всього на 80 кілометрів. Було б добре, щоб були знищені й на 300-кілометровій дальності аеродроми, з яких Су-34 злітають,

– зауважив льотчик-інструктор.

Чим Україна знищує ворожі системи ППО

За словами полковника запасу ЗСУ, Сили оборони України можуть знищувати ворожі системи ППО різною зброєю. Є HIMARS з ракетами на 80 кілометрів. Є БпЛА, які, між іншим, ЗРК не бачать, адже в них дуже маленька відбивальна поверхня.

"Крім того, ми вже кілька років, можна про це говорити, бо росіяни це показують, б'ємо по Росії ракетами HARM. Видно по куту атаки на російські ППО системи ракети HARM. Це протирадіолокаційні ракети. Швидше за все, нам дали дозвіл працювати по російській території цією зброєю", – наголосив військовий експерт.