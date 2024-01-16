Колосальний прорахунок росіян: які нові можливості отримають ЗСУ після знищення А-50
ЗСУ 14 січня знищили російський літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50. Крім цього пошкодили ще один – Іл-22.
Це колосальний успіх. Адже такі літаки досі не збивалися в ході повномасштабної війни Росії проти України і взагалі. Про це 24 Каналу наголосив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.
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Росіяни втратили дорогий літак
Журналісти Forbes оцінили вартість збитого А-50. За їхніми даними, базова версія коштує 330 мільйонів доларів, а модернізована – біля 500. Відповідно це найдорожча втрата Росії після крейсера "Москва".
"Це цінна одиниця для Росії, якщо її нову виробляти. Вони (росіяни – 24 Канал) зараз намагаються А-100 робити – це аналог А-50 і це сотні тисяч мільйонів. Тепер Росії доведеться змінити тактику їх застосування, тобто діяти на великих відстанях. Це значить, що покриття цих літаків погіршиться, а українці отримають нові можливості", – зазначив Шарп.
Тим часом у Кремлі "переводять стрілки" на міноборони, яке не коментує ситуацію з А-50. А російська пропаганда у свою чергу відверто заявляє про "дружній вогонь" їхньої ППО, яка нібито й знищила літак.
"Вони вважають, що коли збито власним вогнем це, скажімо так, почесніше, ніж коли збили українці. Якийсь дивний підхід. З іншого боку – цей дорогий літак 24 години 7 днів на тиждень базувався в одному й тому самому місці, був зрозумілий для своїх ППО. Якщо він збитий своїми ж – то це колосальний провал, щоб ще й брати його на себе", – сказав військовий оглядач.
Деякі експерти попередньо зазначали, що росіяни не можуть визнати факт, що Україна має зброю для ліквідації подібних цілей. А тому їм вигідна легенда про friendly fire.
Що відомо про збиття А-50: основне
- 14 січня Повітряні сили знищили над Азовським морем російський літак А-50. Крім нього вдалося уразити Іл-22.
- Юрій Ігнат у своєму коментарі зазначив, що Іл-22 не підлягає відновленню. Раніше повідомлялося, що після ураження він все ж зміг "дотягнути" до аеропорту Анапи.
- Кирило Буданов заявив, що в Росії залишилося лише вісім літаків А-50 у хорошому стані. Ще один був знищений у лютому 2023 року в Мачулищах.