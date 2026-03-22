Залишилось тільки 3 борти: льотчик-інструктор вказав на особливість знищення літака А-50

Внаслідок атаки по авіаремонтному заводу в Новгородській області Росії 17 березня 2026 року зазнав уражень ворожий літак А-50. Це повітряне судно дальнього радіолокаційного виявлення. Така ціль є дуже важливою для нашої держави.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що, ймовірно, А-50 був головною ціллю українських військових. Цей літак має локатор, який є очима російські ППО.

Дивіться також Росіяни могли втратити ще один гелікоптер Ка-52

Чому важливо було знищити А-50?

Роман Світан зауважив, що літаки А-50 на авіаремонтному заводі, який атакували Сили оборони, стояли ще від 2025 року.

Вони або чекали своєї черги на ремонт, або ж вже були списані й мали йти на запчастини. Тому у будь-якому випадку важливо було відмінусувати ці літаки. Усунути можливість їхнього ремонту, бо тих суден, що на ходу і виконують бойові завдання, залишилось 3 штуки,

– сказав військовий експерт.

Він наголосив, що Україні дуже важливо знищувати будь-яку російську авіацію, неважливо, чи вона в робочому стані чи має бути розібрана на запчастини.

Важливо! Російський літак А-50 може відстежувати цілі на відстані до 400 кілометрів. Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив, що Україні вже вдалось знищити щонайменше 2 таких повітряних судна. Відомо, що після цього, окупанти перестали використовувати А-50 проти нашої держави.

Що ж стосується А-50, то цей літак дуже небезпечний для України, адже він може передавати росіянам інформацію про розташування українських зенітно-ракетних комплексів. Це судно доволі ефективно працює в режимі розвідки для противника.

"Навіть заради одного А-50 можна було організовувати цю атаку", – додав льотчик-інструктор.

Яку російську авіацію вже знищила Україна?