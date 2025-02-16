Прямував на нічне завдання: бійці "Азову" показали відео знищення російського "Града"

У районі бойових дій російські артилеристи вирушили на нічне завдання з повним боєкомплектом ракет. Аеророзвідка "Азову" вчасно виявила ворожу ціль.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Там 16 лютого опублікували відео детонації й знищення реактивної системи залпового вогню "Град".

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Захисники знищили ворожий "Град"

Українські військові вистежили РСЗВ за допомогою розвідувального БпЛА "Лелека". Опісля за координатами вилетів FPV-дрон, він знищив "Град" із першого влучання.

Залишки окупантів, розкидані вперемішку з горілим металом, слугуватимуть нагадуванням – "Азов" дістане всюди,

– написали бійці.

Воїни "Азову" показали знищення РСЗВ ворога: дивіться відео

На кадрах – спільна робота бригадної артилерійської групи та батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

До слова, раніше там показали"класичну" механізовану атаку росіян на Торецькому напрямку. Бойові машини піхоти з ворожим десантом стали мішенню для українських засобів ураження.