Знищені склади у Торопці та Тихорецьку – найбільші втрати Росії у війні, – британська розвідка

Знищення складів з боєприпасами у Торопці та Тихорецьку призведуть до перебоїв у постачаннях окупантів. За приблизними підрахунками, лише у Торопці знищили близько 30 тисяч тонн боєприпасів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії. У розвідці додають, що знищення складів є чи не найбільшою втратою для окупантів.

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Як вплине знищення складів у Росії на бойові дії

У ніч на 18 вересня українські БпЛА успішно атакували склад боєприпасів у Торопці Тверської області. Там було знищено тисячі боєприпасів – КАБи, ракети до ЗРК та інші боєприпаси. За інформацією британської розвідки, там могли знищити щонайменше 30 тисяч тонн боєприпасів, які були у відкритому та бункерному зберіганні.

У ніч на 21 вересня українські захисники знову успішно уразили склад боєприпасів, але тепер у Тихорецьку в Краснодарському краї.

Ці удари майже напевно спричинять, щонайменше, короткочасні перебої в постачанні російських артилерійських боєприпасів і боєприпасів для стрілецької зброї, критично важливих ресурсів у війні на виснаження. Загальний тоннаж боєприпасів, знищених на складах, є найбільшою втратою російських і північнокорейських боєприпасів,

– заявили у британській розвідці.

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Ймовірно, знищення складів, призведе до подальшого розосередження складів та ускладнення логістики окупантів. На думку британських розвідників, і без того складна та розтягнута логістика російських військових стане ще складнішою.