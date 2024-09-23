"Це дуже важливий успіх": на скільки часу знищення складу в Торопці позбавить росіян боєприпасів

Напередодні українські дрони знищила великий склад боєприпасів у Торопці Тверської області. Там ворог зберігав ракети для комплексів "Іскандер" і "Точка-У", а ще артилерійські снаряди.

Як саме знищення складу в Торопці вплине на хід війни, розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі.

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Знищення складу в Торопці

Коваленко наголосив, що знищений склад у Торопці – це від 2 до 4 місяців війни по боєприпасах. Зауважив, стратегічні склади існують для накопичення ресурсів на тривалу війну.

Його знищення не означає, що війна припиниться зараз, але це позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити її довше, а також місцями знизить інтенсивність використання озброєнь. Це дуже важливий успіх,

– підкреслив керівник ЦПД.

До речі, напередодні Коваленко також зауважив, втрата стратегічних запасів створює дефіцит снарядів, що стає критичним для російської армії, особливо в умовах затяжної війни.

Керівник Центру протидії дезінформації наголосив: "Ця тактика демонструє зміну підходу до війни: українські сили прагнуть позбавити ворога можливості тривалої боротьби, вражаючи найважливіші об'єкти військової інфраструктури".