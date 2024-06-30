Біля ЗАЕС знищили станцію радіолокаційного моніторингу: на що це впливає

МАГАТЕ заявило про знищення станції радіолокаційного моніторингу біля ЗАЕС. Всю відповідальність за це несе окупаційна російська влада Запорізької області.

Крім цього, росіяни також контролюють автоматичний моніторинг в разі виникнення форс-мажорних обставин для безпеки місцевих мешканців. Про це 24 Каналу розповіла експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна, зауваживши, що експерти МАГАТЕ здійснюють там контроль вручну.

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На що впливає знищення

Експертка пояснила, що з травня 2023 року окупаційна адміністрація Запорізької АЕС вимкнула автоматичну систему радіолокаційного моніторингу від української системи.

Саме тому її знищення є відповідальністю росіян,

– зауважила Кошарна.

Через це, за словами експертки, ця подія не впливає на безпеку. Однак з погляду на моніторинг, впливає. Адже автоматичний радіаційний контроль є необхідний, якщо відбуваються непередбачувані ситуації з радіаційними наслідками для впровадження необхідних заходів для населення, яке є поруч з АЕС. Такий моніторинг зараз контролюють росіяни.

Вона додала, що експерти МАГАТЕ, які здійснюють радіаційний моніторинг вручну, а не автоматично, передають агентству цю інформацію, що є відповідним до конвенції про радіаційні аварії.

Тому кожного дня будуть реальні цифри, адже експерти все заміряють,

– зазначила Кошарна.