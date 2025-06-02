Операція "Павутина" вразила світ: як на феєричне знищення авіації Росії реагують за кордоном

СБУ провела блискавичну операцію, знищивши 34% стратегічної авіації Росії. Як на це диво сучасної війни реагують у світі.

Відзначив майстерність українських спецслужб навіть Ілон Маск, який останнім часом лише критикує Україну. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як у світі реагують на спецоперацію СБУ "Павутина"

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що тепер російські літаки стратегічної авіації будуть "на 30% менше порушувати повітряний простір НАТО".

Підтверджується, що в наших інтересах безпеки мати за союзника сильну, стійку і добре озброєну Україну,

– додав він.

Українські удари вглиб Росії цілком підтримали і в Норвегії. Міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде заявив, що "Україна, має повне право завдавати ударів по військових об'єктах на всій території Росії".

Він зауважив, що Україна атакує об'єкти саме військового призначення, чого не скажеш про Росію.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив те саме.

"Вітаємо Україну з блискучим ударом по російських військово-повітряних силах. Українці – незламні і технологічно блискучі. Вони роблять усе можливе, щоб бити по військових цілях, тоді як Путін без розбору знищує мирних жителів. Настав час для Великої Британії та ЄС підтримати законопроєкт Ліндсі Грема щодо вторинних санкцій проти Росії. Пора стискати лещата навколо Путіна і завершувати цю війну", – заявив він.

Краще вбити лучника, ніж намагаються збивати стріли!

– написав колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес.

Письменник та морський піхотинець Алекс Голінг звернув увагу на сплеск критики щодо України, нібито це вона провокує ескалацію.

"Цікаво, скільки людей раптом виринає з усіх щілин, щоб назвати успішні українські операції "небезпечною ескалацією", – але при цьому мовчали, коли сотні дронів і ракет падали на Україну протягом останнього тижня…", – каже він.

Доктор філософії Лондонської школи економіки та політичних наук, який називає себе літописцем агресії Росії, Майкл Маккей заявив, що Україна зробила світ набагато безпечнішим.

"Знищивши велику кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю, які використовує російська терористична держава, українські сили зробили світ набагато безпечнішим. Поки решта світу відсторонено спостерігає і відмовляється боротися, українці роблять те, що необхідно. Дякую вам, захисники", – зазначив він.

Колишній конгресмен Адам Кінсінгер привітав усіх з Днем апокаліпсиса російських Військово-повітряних сил.

Інший конгресмен Дон Бекон стисло прокоментував подію: "Путін посіяв вітер, а тепер пожинає вихор".

На подію відреагував навіть Ілон Маск, який останнім часом не висловлює великої любові Україні.

Він відповів на допис співвласника венчурної компанії Sequoia Capital Шона Магваєра, який коротко описав наслідки атаки та назвав це "поворотним моментом історії воєн".

Дрони – це майбутнє війни. Пілотована авіація – ні,

– написав на це Маск.

Нагадаємо, напередодні СБУ провела операцію "Павутина", яка готувалася півтора року. Ціллю атак БпЛА стали російські аеродроми. На територію Росії фурами доставили дрони і коли з визначених місць, вони випускали їх прямо з вантажівок неподалік аеродромів. До атаки 1 червня було залучено 117 дронів.