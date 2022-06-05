Знищення української мекки для авіаторів: жахаючі кадри зруйнованого аеродрому "Коротич"

Окупанти продовжують нещадно обстрілювати Харківщину. Цієї ночі Росія вчергове вдарила по цивільному аеродромі "Коротич" поблизу Харкова, знищивши вщент всю техніку та ангари.

Загарбники вже неодноразово гатили по цьому аеродромі. Зокрема у ніч на 4 червня окупанти завдали потужного удару по об'єкту та знищили його.

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Мекка для авіаторів

На цьому аеродромі базувались лише спортивні легкі літаки, тобто військової техніки там ніколи не було. "Коротич" – виключно спортивний об'єкт, де проводили чемпіонати з повітряного спорту, авіафестивалі, ставили національні та світові рекорди. Це була мекка для авіаторів та парашутистів з усієї України.

Наслідки удару

У ніч на 4 червня російські окупанти випустили по аеродрому "Коротич" 4 ракети, чим завдали великої шкоди. Від ударів утворилися 6-метрові вирви.

Начальник Харківського аероклубу імені Валентини Гризодубової Сергій Філатов розповів про наслідки. Він зазначив, що окупанти пошкодили ангари, техніку та інфраструктуру аеродрому.

10 літаків дуже пошкодили, один, вважаємо, що знищили. Зруйнували ангар, де ми зберігали техніку для льотної справи. Також зачепили ще 3 легкі ангари, в яких були літаки,

– зазначив Філатов.

Аеродром не загрожував ворогу

Льотчик-спортсмен Харківського аероклубу імені Валентини Гризодубової Олексій Агієвич розповів, що пролунали вибухи. Він наголосив, що не розуміє, навіщо Росія бомбила дорогими ракетами приватний спортивний аеродром, який нічим їй не загрожує.

Я не можу зрозуміти, навіщо? Яку вони мали мету? Це приватний аеродром, де є маленькі спортивні літаки, стрибають парашутисти. Зараз усі ангари поруйновані, а літаки пошкоджені,

– повідомив Агієвич.

Водночас льотчики підкреслили, що якби окупанти провели бодай якусь розвідку, то мали б побачити, що там немає ані слідів, ані місця для бойової техніки.

Наслідки передостаннього обстрілу аеродрому "Коротич" / Фото 24 каналу

Останній обстріл, який знищив все

Однак на цьому російські нелюди не зупинилися. Пізно ввечері 4 червня окупанти завдали 3 ракетно-артилерійські удари по вже й так поруйнованому ними аеродромі, вони знищили все, що недобили.

За інформацією, цивільні встигли сховатися, тому ніхто не постраждав. Однак пошкоджені ангари та вся авіаційна техніка – знищені повністю.

"На улюблений багатьма харків'янами аеродром, де збувалися мрії, відбувалися стрибки й польоти, знову навели ворожі ракети. Уже втретє за час війни", – зазначив керівник авіаклубу Філатов.

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