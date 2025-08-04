Сили оборони України вдарили по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. Це сталося в суботу, 2 серпня.

Внаслідок цього було знищено зенітний ракетний комплекс С-300 армії ворога. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про удар по ворожих обʼєктах на Запоріжжі?

Сили оборони 2 серпня завдали високоточного удару по військових об’єктах окупаційної армії Росії на тимчасово окупованій території Запорізької області.

У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ,

– повідомили в Генштабі.

Там зазначили, що ліквідація цієї ворожої цілі знижує вогневі спроможності росіян на великі відстані та зменшує здатність загарбницьких військ обстрілювати позиції ЗСУ й цивільну інфраструктуру регіону.

Цей влучний удар вкотре підтверджує ефективність і точність наших підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів ворога, зокрема і на тимчасово окупованих територіях.

"Сили оборони України продовжують планомірне знищення ключових елементів воєнного потенціалу росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації", – написали в Генштабі.

Там наголосили, що наша країна продовжить боротьбу до повного виведення окупаційних військ Росії, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру.