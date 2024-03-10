Добили ще один російський літак А-50: військове зведення від Світана

"Бавовна" завітала на аеродром біля російського Таганрога. На цьому аеродромі базувались російські літаки, які окупанти відправили на ремонт або модернізацію.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що літак А-50 зник з аеродрому, бо його могли затягти в ангар. Зокрема, після "бавовни" з'явились супутникові зніми аеродрому в Таганрозі.

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Удар по аеродрому в Таганрозі

Світан зазначив, що літак А-50 могли затягти в ангар саме тому, що він був пошкоджений. На цьому аеродромі зберігаються літаки, які ремонтуються або модернізуються. Саме тут проходять модернізацію й бомбардувальники Ту-95.

Дуже близько розташований цей завод до нашої лінії фронту. Для росіян це проблема, і ми дістати можемо. Зараз, схоже, з'явились серйозні БпЛА у великій кількості, які можуть кількістю до 40 одиниць завдавати удар. Це доволі непогані машини, принаймні росіяни так кажуть,

– зауважив льотчик-інструктор.

"Бавовна" на газопроводі

Полковник запасу ЗСУ іронічно прокоментував "бавовну" на газопроводі в Ханти-Мансійську. Він сказав, що це наслідок зустрічі Орбана з Трампом, де угорський прем'єр говорив про "історичні землі угорців", маючи на увазі Закарпаття, а слід нагадати, що угри прийшли саме з територій нинішнього Ханти-Мансійська, зокрема.

"Це сарказм звісно. Реально, то продовжується знищення промисловості Росії. Там, де це можливо. Вона буде горіти від Бєлгорода до Ханти-Мансійська", – наголосив військовий експерт.

Росіяни знищили українську ЗРК

Він прокоментував також відео, на якому російська ракета "Іскандер" поцілила в український ЗРК. Росіяни хизуються, що їм вдалось знищити Patriot. Однак Світан припустив, що це могла бути гібридна ЗРК з радянської С-300.

Дивлячись на те відео, що ми бачимо, це могли бути пара чисто пускових установок Patriot. Лише пускові установки, де по 4 ракети в кожній. Це одна з версій. Реальну версію повинен або не повинен, залежно від обставин, підтвердити Генштаб,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

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