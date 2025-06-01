Знищено всі Ту-95МС, які перебували на аеродромі "Оленья", – монітори

Повідомляється, що на аеродромі "Оленья" було знищено усі борти Ту-95МС. Частина із них була споряджена ракетами.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OSINT-канал "Каменський пацюк".

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Знищено Ту-95МС на "Оленьї"

На "Оленьї" загалом перебували 4 Ту-95МС, які й були знищені. Окрім того, 3 із них уже були споряджені крилатими ракетами Х-101.

Російським "тушкам" також добре перепало й на інших атакованих аеродромах.

Так, на аеродромах "Бєлая" та "Дягілєво" можуть бути уражені або знищені борти ТУ-95МС/ТУ-160/ТУ-22М3.

Загалом, за даними моніторів, знищених літаків Ту-95 може бути 27.

За даними з джерел СБУ, під час спецоперації "Павутина" було уражено 41 літак стратегічної авіації Росії. Підготовка до цього тривала понад півтора року.

Орієнтовні втрати російської авіації уже сягнули понад 2 мільярди доларів.

