Спецпідрозділ Нацгвардії "Лазар" у ніч на 12 жовтня 2026 року знищив 57 російських гармат на фронті. Масштабну операцію бійці присвятили дню народження командира Павла Єлізарова.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, підрозділ Нацгвардії "Лазар" є єдиною у світі військовою частиною, здатною провести точну дорозвідку та майже одночасно ліквідувати таку кількість артилерійських систем на широкому фронті.

Артилерійські гармати залишаються одними з найбільш захищених та замаскованих цілей, які російські війська обороняють значними силами.

Революція у війні дронів та масове знищення техніки

Павло Єлізаров у жовтні 2022 року створив першу у світі військову частину важких ударних дронів на системі зв'язку Старлінк. Він розробив перший серійний Старлінк-бомбер і сформував середовище його масового експлуатування.

Завдяки цьому дрони-бомбардувальники перетворилися з засобів диверсійних рейдів на надійну конвеєрну систему ураження ворога на всьому фронті. Спецпідрозділ показав результативність, яку практично неможливо повторити через зменшення виробництва російської бронетехніки.

З 21 жовтня 2022 року по 30 вересня 2026 року спецпідрозділ Лазар виконав величезний обсяг бойової роботи, верифікований у системі Дельта. За цей час бійці уразили 105 тисяч ворожих цілей.

Понад 100 тисяч уражених цілей та знищені танки

Серед знищеної техніки та сил ворога – 258 систем ППО, 2383 танки, 950 самохідних артустановок, 389 реактивних систем залпового вогню, 353 гармати й міномети, 3813 бойових машин піхоти та 9163 окупанти.

Для порівняння, підрозділ ліквідував близько 55% від загальної кількості танків РФ станом на 24 лютого 2022 року. Це в півтора раза більше, ніж є на озброєнні Франції, Британії, Німеччини та Польщі разом узятих.

Таку ж кількість танків знищила уся армія оборони Ізраїлю на всіх фронтах Війни Судного дня 1973 року.

Шлях командира та бойові здобутки

Колишній бізнесмен і телепродюсер Павло Єлізаров присвятив себе захисту України. Пізніше він обіймав посаду заступника командувача Повітряних сил, проте його відставка стала важкою втратою для сил оборони.

Як зазначає Бутусов, саме Єлізаров має масштаб та талант для створення системи, здатної випередити ворога у війні за панування в небі.

Нагадаємо, що в липні заступник командувача ПС Павло Єлізаров подав у відставку слідом за звільненням Михайла Федорова.