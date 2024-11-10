Викосили, мов бур'яни: ЗСУ показали, як дві "Бредлі" ефектно зачистили посадку від ворогів

Українські захисники продовжують зменшувати ворожий потенціал, ефективно знищуючи особовий склад і техніку окупантів. Активна робота з ліквідації противника триває на Курщині.

Російська армія активізувала штурмові дії на Курському напрямку, використовуючи десантування піхоти на БМП. Ініціативність противника спостерігається біля Погребків, Зеленого Шляху та Дар'їно, де тривають бої, передає 24 Канал.

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47-ома окрема механізована бригада продовжує активні дії у Курській області. Воїни показали, як вони нищать ворога на його ж території. На оприлюднених кадрах два екіпажі Bradley "викурили" росіян з посадки. Проти американських бойових машин піхоти окупанти намагалися використати гранатомет і FPV, але це були даремні зусилля.

Американська техніка витримала й під управлінням досвідчених екіпажів вдалося виконати задачу,

– заявили у бригаді.

Як 47-ома розібралася з окупантами на Курщині: дивіться відео

У США повідомили, що російські військові зібрали 50 000 солдатів. Зокрема, туди також входять військові КНДР. Вони готуються розпочати наступ, спрямований на повернення території, захопленої Україною в Курській області Росії.