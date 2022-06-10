Знищили їх "Град" за 18 кілометрів: українські артилеристи про те, як "роблять смерть" окупантам

Українські захисники та захисниці щодня нищать ворога, доводячи їм, що вони на нашій землі зайві. Потерпає і військова техніка.

До таких українських героїв відноситься і 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада – Закарпатський легіон. Вони розповіли, як саме ліквідовують загарбників та їх техніку.

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Українські артилеристи розповіли як нищать окупантів

Цього разу мовилося про Віктора, військовослужбовця реактивного артилерійського дивізіону. Він із Вінниччини, а вдома на нього чекають батьки й дівчина. Він вірить у нашу перемогу та якнайскоріше повернення до рідних.

У 128 бригаді служу рік, потрапив сюди після закінчення військового навчального закладу. Минулого року пройшов зону ООС, там реактивні системи залпового вогню не застосовувалися, а з вторгненням Росії в кінці лютого ми почали використовувати їх на повну,

– розказує він.

Так, бригада працює на БМ-21 "Град", бойові виїзди практично щодня, буває й по декілька на день. За його словами, стріляють ефективно, нещодавно, наприклад, знищили російську систему "Град" на відстані 18 кілометрів.



Віктор – військовослужбовець реактивного артилерійського дивізіону / Фото з фейсбуку 128 бригади

Він каже, що виїжджаючи на позицію, перед ними була одна ціль. Втім, в ході операції їм поміняли ціль через ворожі обстріли, тому вони моментально переорієнтували гармату й випустили по росіянах 5 снарядів. У результаті так званої перестрілки – їхня РСЗВ, яка стояла на відстані 18 кілометрів, знищена. Водночас Віктор підкреслив, що в одиночну ціль із "Града" влучити важко, але вони змогли.

Крім того, Віктор розповів, що вони підірвали склади з боєприпасами, відпрацювали координати від розвідки.

Наостанок захисник підкреслив, що їхня бригада – це "збірна" з різних регіонів України: Вінниччини, Закарпаття, Рівненщини, Києва, Запоріжжя та інших.

Втрати ворога станом на 10 червня

Українські захисники та захисниці щодня тільки й роблять, що наближають нашу перемогу. Вони роблять це і ліквідовуючи окупантів та їхню техніку зокрема. Так, лише за минулу добу наші відважні воїни знищили 200 окупантів, а загалом на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки:

танків – 1409 одиниць,

бойових броньованих машин – 3450 одиниць,

артилерійських систем – 712 одиниць,

РСЗВ – 222 одиниці,

засобів ППО – 97 одиниць,

літаків – 212 одиниць,

гелікоптерів – 178 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 одиниці,

крилатих ракет – 125 одиниць,

кораблів /катерів – 13 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 одиниць,

спеціальної техніки – 54 одиниці.

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільших втрат вороги зазнали на Харківському та Бахмутському напрямках фронту.

При цьому у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають на різних напрямках, оцінити ситуацію втрат ворога точно – неможливо.

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