Знищити Росію, але не розвалити її, – експерт розповів, які цілі переслідує США у війні

США не поспішають допомогти Україні виграти у війні. Все тому, що вони мають дві цілі щодо Росії.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, для України дуже погано, бо Захід та США не поспішають, бо це виливається в наші втрати.

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Військовий експерт наголосив, що США мають на меті дві цілі щодо Росії:

Перше – повністю знищити Росію як світового гравця і прибрати її з геополітики, при цьому їм важливо знести режим Путіна.

і прибрати її з геополітики, при цьому їм важливо знести режим Путіна. Друге – не дати Росії розвалитися. Через це вони вводять санкції поступово. Хоча вони могли б запровадити їх так, щоб вони обвалили фінансову систему Росії за два дні.

Адже якщо Росія розвалиться, то там може з’явитися до 40 нових самостійних держав. І в кого та скільки опиниться ядерної зброї – передбачити не може ніхто,

– заявив Жданов.

І найголовніше, як наголошує експерт, що США втратять ворога перед ЄС. І тоді НАТО не буде нікому потрібне. Тому США дуже повільно надають Україні допомогу.

До слова, раніше в Росії заявили, що "відведуть" війська від Київської та Чернігівської областей. Проте Джо Байден наголосив, що не збирається вірити цим заявам РФ. За його словами, лише дії мають значення.

Цікаво – Жданов назвав напрямки, які хоче атакувати Путін: