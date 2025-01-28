Чи буде зниження мобілізаційного віку до 18 років у лютому

Наразі в Україні мобілізаційний вік починається з 25 років. Втім в умовах воєнного стану не вщухають дискусії щодо його можливого пониження до 18 років.

За подібну ініціативу виступають військові та західні політики. Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу.

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Чи планують у лютому знижувати мобілізаційний вік

Наразі мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років, однак в умовах воєнного стану тривають дискусії щодо можливого розширення категорій мобілізованих громадян.

Зокрема час від часу виникають обговорення про можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років, як серед військових, так і серед американських політиків, які пропонують зменшити вік призову.

Ці заяви лунали як від демократів, так і від республіканців після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

Напередодні видання The Times написали, що президент США може вимагати від України знизити вік призову з 25 до 18 років в обмін на постачання зброї.

Водночас згідно з інформацією від українських офіційних джерел, наразі такі зміни не плануються.

До слова, Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg відкинув заклики міжнародних партнерів щодо зниження мобілізаційного віку в Україні. На його думку, це лише призведе до збільшення кількості людей без зброї на фронті.