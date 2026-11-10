В Україні пропонують знизити граничний вік мобілізації до 55 років: що відповів Корецький

До Кабінету Міністрів надійшла нова петиція. Її автори пропонують знизити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький у відповіді наголосив, що таке рішення потребує комплексного аналізу безпекової ситуації та потреб Сил оборони.

Що пропонують змінити в мобілізаційному віці?

Петицію під назвою "Зменшення граничного віку перебування на військовій службі" зареєструвала Наталія Борсук 27 липня 2026 року. До 19 жовтня вона набрала понад 25 тисяч голосів, тому її передали на офіційний розгляд прем'єр-міністру.

Авторка пропонує знизити граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років. Це стосується рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Крім того, у петиції пропонують надати право звільнитися за власним бажанням усім військовослужбовцям, які досягли 55-річного віку.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що чинне законодавство встановлює граничний вік перебування на військовій службі під час особливого періоду на рівні 60 років. Для військовослужбовців вищого офіцерського складу він становить 65 років.

За словами очільника уряду, змінювати ці норми без урахування потреб держави та ситуації з безпекою недоцільно.

Питання зменшення граничного віку перебування на військовій службі та у запасі потребує комплексного підходу з урахуванням безпекової ситуації в державі, а також потреб Сил оборони,

– зазначив він.

Корецький також повідомив, що Міністерство оборони вже працює над законодавчими ініціативами щодо вдосконалення порядку проходження військової служби під час воєнного стану. Зокрема, йдеться про уточнення строків та підстав для звільнення військовослужбовців.

Під час опрацювання згаданих змін порушені у петиції питання будуть додатково розглянуті,

– додав прем'єр.

Водночас відповідь уряду не означає, що рішення про зниження граничного віку мобілізації до 55 років уже ухвалили. Наразі це питання лише потребує подальшого опрацювання.

Нагадаємо, у листопаді 2026 року правила мобілізації в Україні залишаються незмінними: призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають законної відстрочки або бронювання. Водночас держава продовжує змінювати умови бронювання працівників, що може вплинути на частину військовозобов'язаних громадян.

Окремої уваги потребують правила виїзду чоловіків за кордон та підстави для отримання відстрочки.

Які правила мобілізації діють у листопаді, кого можуть забронювати, хто має право на відстрочку та за яких умов дозволений виїзд за кордон – читайте в матеріалі 24 Каналу.