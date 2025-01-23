У Зеленського відверто відповіли, чому США наполягають на мобілізації 18-річних

Сполучені Штати Америки закликають Україну знизити мобілізаційний вік від 25 до 18 років. В адміністрації новопризначеного президента Дональда Трампа вважають, що саме призовний вік – одна із проблем людських ресурсів на фронті.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк відверто пояснив, навіщо Вашингтон порушує питання зниження мобілізаційного віку в Україні. Зазначимо, президент Володимир Зеленський зауважив, що наразі це питання не стоїть на порядку денному.

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"Що 18-річний солдат має робити на фронті без зброї?"

Сигнали з боку США про зниження мобілізаційного віку до 18 років дозволяє їм опосередковано зняти з себе частину загальної провини альянсу, зауважив Подоляк. Україна має домовленості щодо передачі озброєння з партнерами, так само як Росія зі своїми, але союзники країни-агресора дотримуються домовленостей, водночас Збройні Сили місяцями чекаємо зброю.

А що дасть зниження мобілізаційного віку, якщо у нас дефіцит зброї? Просто береш людину молодшого віку й без зброї відправляєш, щоб вона з КАБом, чи РСЗВ воювала. Що вона має робити без зброї?

– мовив радник голови ОПУ.

Попри невиконання своїх обіцянок, партнери заявляють, що ЗСУ не мають ініціативи на Донецькому напрямку, тому що їм не вистачає людей. Таким чином західні політики працюють на свого виборця, мовляв, кажуть, що вони все виконали, просто Україні не вистачає людей. А виборцю, який глибоко не занурюється у війну, так і здається.

Вони можуть говорити про 18, чи 20 років, але це немає різниці. Є порядок денний в Україні і є розуміння, що якщо не буде математичного паритету в зброї та високотехнологічної переваги на полі бою, то тоді проблеми. Й ці проблеми не розв'язуються кількістю людей,

– додав Подоляк.

До слова, радник Трампа Майк Волц заявив, якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію "ва-банк", то й вони теж мають діяти відповідно й знизити мобілізаційний вік.