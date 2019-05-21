Зниження тарифів може призвести до серйозної кризи, – Гройсман

Якби тарифи можна було знизити і це не йшло в розріз із міжнародними договорами, уряд би давно пішов на це. Якщо ж робити це зараз, то наслідком може стати серйозна криза в країні.

Зобов’язання щодо цін на газ, приміром, були взяті ще урядом 2008 року, а далі – перепідписувалися в наступних роках. Про це розповів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV.

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Що стосується тарифів, якби їх зниження було можливим я б це зробив ще позавчора. Я думаю, що спроба зниження тарифів може за собою повести серйозну кризу. Це розірвання всіх наших міжнародних договорів і фактично доведення країни до стану фінансової кризи,

– наголосив прем’єр.

Зазначимо, що з 1 травня в Україні була знижена ціна на газ для населення і теплової генерації з 8550 гривень до 8247 за тисячу кубометрів.

Детально про те, як "Нафтогаз" запропонував знизити ціну газу для населення на спеціальних умовах – у матеріалі 24 каналу

До речі, 21 травня в Україну прибула місія МВФ. За підсумками її роботи має бути ухвалене рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів. Серед вимог МВФ до України – зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі і зменшення дефіциту держбюджету.