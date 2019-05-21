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      Зниження тарифів може призвести до серйозної кризи, – Гройсман

      284 Читать новость на русском
      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / 24 канал

      Якби тарифи можна було знизити і це не йшло в розріз із міжнародними договорами, уряд би давно пішов на це. Якщо ж робити це зараз, то наслідком може стати серйозна криза в країні.

      Зобов’язання щодо цін на газ, приміром, були взяті ще урядом 2008 року, а далі – перепідписувалися в наступних роках. Про це розповів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV.

      Читайте також: Скільки коштує газ для населення у кожній області України

      Що стосується тарифів, якби їх зниження було можливим я б це зробив ще позавчора. Я думаю, що спроба зниження тарифів може за собою повести серйозну кризу. Це розірвання всіх наших міжнародних договорів і фактично доведення країни до стану фінансової кризи,
      – наголосив прем’єр.

      Зазначимо, що з 1 травня в Україні була знижена ціна на газ для населення і теплової генерації з 8550 гривень до 8247 за тисячу кубометрів.

      Детально про те, як "Нафтогаз" запропонував знизити ціну газу для населення на спеціальних умовах – у матеріалі 24 каналу

      До речі, 21 травня в Україну прибула місія МВФ. За підсумками її роботи має бути ухвалене рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів. Серед вимог МВФ до України – зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі і зменшення дефіциту держбюджету.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Гройсман Тарифи на газ Тарифи
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