І знизу, і зверху горіло, – очевидці про обстріл будинку на Оболоні

Мешканці обстріляного будинку на Оболоні розповіли про побачене. За словами очевидців, будівля горіла і зверху, і знизу. Вони були в шоковому стані.

Пожежа в будинку на Оболоні сталася зранку 14 березня. Наразі відомо, що загинуло 2 людей та ще 7 – травмовані. Про деталі від очевидців розповіли в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Я не зрозумів як. Воно просто пролетіло, дим і все решту. Нічого не було видно. Я думав, що провалився, може, в підвал. Коли ми вийшли в коридор, воно просто все зверху і знизу горіло. Думав, що сходової клітки 2-го та 3-го поверхів вже не було,

– розповідає очевидець.

Інший мешканець каже, що збирається просити зброю та вступати до лав тероборони.

"Зараз, напевно, візьму документи і піду просити автомат. Вибору ж немає. Навіщо жити, якщо дім розбомбили? Візьму автомат і піду в тероборону… Щось буду робити. Все одно ж прийдуть. Вони на цьому не закінчать", – каже чоловік.

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