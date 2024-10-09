Знову балістика: в Одесі вдруге пролунав потужний вибух

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом опинилась Одеса.

Ввечері 9 жовтня в Одесі чули вибухи. Росія знову запускала ракети.

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В Одесі знову пролунали потужні вибухи

О 20:04 Повітряні сили знову оголосили про загрозу балістики для багатьох українських областей. Через 4 хвилини стало відомо про рух швидкісної цілі в бік Одеської області.

Уже о 20:09 стало відомо, що в Одесі пролунав вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, а також міський голова Геннадій Труханов.

У місті знову чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях,

– написав мер Одеси.

Згодом у Повітряних силах зазначили, що ціль припинила існування. Однак закликали громадян лишатися в укриттях до відбоїв тривоги.

До цього у місті також було гучно

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Крім цього, вибухи також підтвердив мер Одеси.

Перед цим Повітряні сили сповіщали про загрозу використання балістичного озброєння. Згодом у місті прогриміли вибухи. Моніторингові канали уточнюють, що вибухи пролунали в межах Одеського району.

Там також повідомили, що ворог застосував 1 ракету "Іскандер", однак офіційної інформації поки немає.

Наразі невідомо, чи був у місті приліт. Ракетна небезпека триває до оголошення відбою повітряної тривоги.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.