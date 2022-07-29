Знову "бавовна": у Макіївці, Донецьку, Іловайську, Шахтарську і Харцизьку чули потужні вибухи

В окупованих російських містах знову пролунали вибухи. Місцеві жителі опублікували відео, на яких видно пожежі.

Інформацію про вибухи почали повідомляти росЗМІ, інформує 24 канал. До речі, вранці 27 липня ворожа ракета "вирішила" не летіти на Харків і вибухнула біля бєлгорода, що в росії.

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В окупованих містах знову "бавовна"

Місцеві жителі Макіїївки, Донецька, Іловайська, Шахтарська, Харцизька повідомили, що почули потужні вибухи.

Станом на 04:09 29 липня ані ворог, ані Збройні Сили України вибухи не коментували. Тому наразі, аналізуючи попередні вибухи, можемо припустити – мовиться або про провокацію росіян, або про роботу ЗСУ.

Пропагандистські ЗМІ опублікували відео очевидців. Зокрема, люди кажуть, що ймовірно в Іловайську горить склад та детонують боєприпаси. Також вибухи пролунали в Донецьку.