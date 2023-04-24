Росіяни – в істериці, бо знову БпЛА: простір над російським аеропортом "Внуково" закривали

У Росії триває день пригод з БпЛА. Не встигли пропагандисти побідкатися через дрон, який впав поблизу Москви, як довелося закривати "Внуково".

Не встигли росіяни "натішитися" падінню БпЛА, як настала нова "неприємність". РосЗМІ заголосили про якийсь БпЛА над "Внуково".

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За даними сайту FlightRadar, у небі над "Внуково" наразі немає літаків.



Небо над "Внуково" увечері 24 квітня / Скриншот 24 Каналу