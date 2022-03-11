Знову буде дохла русня, – Стерненко показав відео обстрілу по окупантах
Джерело:телеграм-канал Сергія Стерненка
Росіяни шістнадцятий день повномасштабно атакують Україну. Збройні Сили та тероборона дають гідну відсіч ворогу.
Один з моментів удару по окупантах оприлюднив блогер та активіст Сергій Стерненко 11 березня. Він зазначив, що опублікував відео з дозволу командування.
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"Знову буде дохла русня. Ласкаво просимо до пекла, окупанти", – сказав Стерненко.
Обстріл окупантів: дивіться відео
Втрати окупантів
Ракетні війська Збройних Сил України 10 березня збили 10 російських літаків. Один з бомбардувальників хотів повернутися додому, проте дорогою впав на території Росії.
За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії,
– повідомили у ЗСУ.
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