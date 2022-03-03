Знову було гаряче у Бучі, Гостомелі та Ірпені: окупанти без успіху намагалися прорвати оборону

Гаряче знову було в Бучі, Гостомелі та Ірені. Це трикутник маленького передмістя у північно-західному районі Києва.

Про це розповів радник голови ОПУ Олексій Арестович у ефірі опозиційного білоруського каналу Белсат 3 березня. Посадовець додав, хоча вони й спробували, але знову в них нічого не вийшло.

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Окупанти знову залишилися на перехресті

За словами Арестовича, противник знову намагався промацати та прорватися через українську оборону. Але знову там залишився на перехресті.

Гаряче знову було в Бучі, Гостомелі та Ірені. Це трикутник маленького передмістя у північно-західному районі Києва. Там противник знову намагався промацати та прорватися через нашу оборону. Але знову там залишився на перехресті. І ось вони спробували, але не вийшло,

– зауважив він.

Додамо, що у Бучі 3 березня вдалося повністю відновити електропостачання. Також у місті підняли український прапор.

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Дивіться повний коментар Арестовича білоруському Белсату: відео

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