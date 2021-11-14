Знову неспокійна ніч на кордоні: до Польщі прорвалися 50 мігрантів з Білорусі
Джерело:твітер podlaska Policja
Польські правоохоронці повідомили, що у суботу, 13 листопада, близько 50 мігрантів увірвалися на територію Польщі. Це сталося поблизу Стажина.
Польські правоохоронці повідомили, що участь у розшуку мігрантів взяли понад 20 поліцейських, а також – військові та прикордонники. Вдалося затримати 22 мігрантів. Усі вони – громадяни Іраку.
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Загалом польська сторона повідомила, що упродовж доби 13 листопада зафіксували 223 спроби незаконного перетину кордону.
Окрім того, повідомили про 2 спроби силового переходу кордону. Це сталося на ділянці кордону поблизу Дубичів Церковних та Клюковичів. Там мігранти атакували поліцейських. Зокрема, кидали камінням.
Окрім того, у МВС Польщі повідомляють про можливі майбутні провокації на кордоні.
Загибель польського військового
- Речник міністра-координатора спеціальних служб Станіслав Жарин заявив, що на кордоні Білорусі та Польщі загинув польський військовий.
- Трагедія сталася у суботу, 13 листопада.
- У повідомленні мовиться, що смерть службовця спричинило вогнепальне поранення, однак "сторонні люди до цього не причетні".
- Жарин висловив співчуття рідним загиблого.
Допис з твітеру podlaska Policja
Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczających granicę udział wzięło 21 policjantów oraz żołnierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku.