Знову нічні бомбардування: росіяни обстріляли Суми, Охтирку та околиці

Посеред ночі росіяни знову обстріляли Суми, Охтирку та околиці. Окупанти бомбили нашу землю з авіації.

Відповідну інформацію глава Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив посеред ночі проти 10 березня. Орки гатили по містах просто вночі.

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Окупанти обстріляли Суми, Охтирку та околиці

Дмитро Живицький заявив, що російська авіація атакувала:

о 00:30 – Охтирку;

орієнтовно о 00:40 – околиці Сум і село Битиця.

Глава Сумської ОВА заявив, що подробиці уточнються. Щодо Охтирки Живицький пояснив, що є інформація про потрапляння бомби в газогін, проте ці дані з'ясовують.



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