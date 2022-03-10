Знову нічні бомбардування: росіяни обстріляли Суми, Охтирку та околиці
10 березня 2022 , 02:06Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Посеред ночі росіяни знову обстріляли Суми, Охтирку та околиці. Окупанти бомбили нашу землю з авіації.
Відповідну інформацію глава Сумської ОВА Дмитро Живицький оприлюднив посеред ночі проти 10 березня. Орки гатили по містах просто вночі.
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Окупанти обстріляли Суми, Охтирку та околиці
Дмитро Живицький заявив, що російська авіація атакувала:
- о 00:30 – Охтирку;
- орієнтовно о 00:40 – околиці Сум і село Битиця.
Глава Сумської ОВА заявив, що подробиці уточнються. Щодо Охтирки Живицький пояснив, що є інформація про потрапляння бомби в газогін, проте ці дані з'ясовують.
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