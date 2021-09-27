Знову почали грати в гру, – Фурса пояснив, що відбувається у "Нафтогазі"
Джерело:24 канал
Довгий час після Майдану в "Нафтогазі" відбулась реформа корпоративного управління. Завдяки ній значно вдалось покращити якість ухвалення рішень.
Також сенс цього було – відсторонити від керівництва політиків, які несуть із собою популізм. Про це в ефірі 24 каналу повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
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Політики знову повернули контроль
За його словами, популізм загрожує компанії негативними наслідками.
Зараз ми знову почали грати в цю гру, коли через популізм маємо тимчасово дешеві тарифи, а потім доведеться за це розплачуватися,
– наголосив Фурса.
Він пояснив, що після тих трансформацій, які відбулись ще навесні, політики знову повернули собі контроль над компанією.
"Як результат – бачимо повернення популізму. Тому фінансовий стан компанії значно погіршився", – сказав інвестиційний банкір.Зауважимо! Фурса наголосив, що криза 2014 – 2015 років стала результатом дешевих тарифів, які пропагував "Нафтогаз".
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Ситуація в "Нафтогазі": що відомо
- Український уряд призначив нових членів правління компанії НАК "Нафтогаз Україна".
- За попередньою інформацією, причиною такого рішення стала відмова Кабінету Міністрів на вимогу Наглядової ради переглянути сумнівне призначення голови правління Юрія Вітренка.
- Водночас Кабмін припинив повноваження членів правління Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.