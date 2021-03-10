Знову приписують Україні: у Білорусі знайшли зброю й заявили про загрозу терактів

У Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що нібито в країні планували теракти із загрозою загибелі багатьох людей. Звинувачуюють сусідні держави, зокрема, Україну.
Джерело:"Білорусь 1"
Теракти, мовляв, готували щодо держвідомств та посадовців. Про це заявив глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель.
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Що сказав Тертель
Чиновник запевняє, що протягом останніх місяців у Білорусі фіксують різку активізацію терористичних загроз, які буцімто виходять з території сусідніх держав.
Про які країни мовиться
- Країни Західної Європи,
- Польща,
- Україна.
Анархісти, які проживали на території Польщі, України, забезпечувались там озброєнням, спеціальними засобами. Виходили на нашу територію, намагалися відійти потім в Україну. Це група відома Автуховича,
– переконує глава КДБ.
Також Тертель каже про спроби тиску на судову, правоохоронну систему Білорусі з боку іноземних держав з використанням дипломатії.
Посадовець додав, що фінансування деструктивної діяльності в Білорусі є начебто в інтересах інших держав.
Що було раніше
- У грудні 2020 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання терористичної групи Миколи Автуховича, яка нібито "везла тонни зброї через Україну".
- У Міністерстві закордонних справ України одразу спростували заяви Лукашенка, зауваживши, що це його звична риторика.