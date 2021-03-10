Знову приписують Україні: у Білорусі знайшли зброю й заявили про загрозу терактів

10 березня 2021 , 10:33
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У Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що нібито в країні планували теракти із загрозою загибелі багатьох людей. Звинувачуюють сусідні держави, зокрема, Україну.

Джерело:

"Білорусь 1"

Теракти, мовляв, готували щодо держвідомств та посадовців. Про це заявив глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель.

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Що сказав Тертель

Чиновник запевняє, що протягом останніх місяців у Білорусі фіксують різку активізацію терористичних загроз, які буцімто виходять з території сусідніх держав.

Про які країни мовиться

  • Країни Західної Європи,
  • Польща,
  • Україна.

Анархісти, які проживали на території Польщі, України, забезпечувались там озброєнням, спеціальними засобами. Виходили на нашу територію, намагалися відійти потім в Україну. Це група відома Автуховича,
– переконує глава КДБ.

Також Тертель каже про спроби тиску на судову, правоохоронну систему Білорусі з боку іноземних держав з використанням дипломатії.

Посадовець додав, що фінансування деструктивної діяльності в Білорусі є начебто в інтересах інших держав.

Що було раніше

Зверніть увагу! Микола Автухович – це білоруський підприємець, якого ще називають "демократичним активістом". На початку 2000 років він балотувався до білоруського парламенту. Потім його звинуватили у несплаті податків та у підготовці замаху на вбивство чиновників.