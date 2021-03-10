Знову приписують Україні: у Білорусі знайшли зброю й заявили про загрозу терактів

У Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що нібито в країні планували теракти із загрозою загибелі багатьох людей. Звинувачуюють сусідні держави, зокрема, Україну.

Теракти, мовляв, готували щодо держвідомств та посадовців. Про це заявив глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель.

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Що сказав Тертель

Чиновник запевняє, що протягом останніх місяців у Білорусі фіксують різку активізацію терористичних загроз, які буцімто виходять з території сусідніх держав.

Про які країни мовиться

Країни Західної Європи,

Польща,

Україна.

Анархісти, які проживали на території Польщі, України, забезпечувались там озброєнням, спеціальними засобами. Виходили на нашу територію, намагалися відійти потім в Україну. Це група відома Автуховича,

– переконує глава КДБ.

Також Тертель каже про спроби тиску на судову, правоохоронну систему Білорусі з боку іноземних держав з використанням дипломатії.

Посадовець додав, що фінансування деструктивної діяльності в Білорусі є начебто в інтересах інших держав.

Що було раніше

У грудні 2020 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання терористичної групи Миколи Автуховича, яка нібито "везла тонни зброї через Україну".

У Міністерстві закордонних справ України одразу спростували заяви Лукашенка, зауваживши, що це його звична риторика.

Микола Автухович – це білоруський підприємець, якого ще називають "демократичним активістом". На початку 2000 років він балотувався до білоруського парламенту. Потім його звинуватили у несплаті податків та у підготовці замаху на вбивство чиновників.