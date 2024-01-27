Знову прорвало: гейзер з річкою утворилися посеред вулиці в Києві
У Києві на вулиці Олекси Тихого сталося пошкодження водопроводу. Унаслідок інциденту кілька будинків залишились без водопостачання.
У "Київводоканал" повідомили, що комунальники локалізували витік, але для повної ліквідації аварії довелося розрити тротуар.
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Внаслідок аварії асфальт на тротуарі провалився, а з-під землі почала активно витікати вода.
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Відсутнє водопостачання
"На вулиці Олексія Тихого, 84 сталось пошкодження водопровідної магістралі діаметром 500 мм на тротуарі. Через аварію на час виконання робіт буде відсутнє водопостачання за адресами: вул.Тихого,85/16, 87, 89а, 91а, 85а", – йдеться у повідомленні.
Зазначається. що для мешканців будинків, які залишилися без водопостачання, направили автоцистерну з питною водою, яка буде знаходитись на вул.Олексія Тихого,91а.
Рух транспорту не обмежуватимуть
"Фахівці Київводоканалу будуть виконувати розриття на тротуарі. Рух транспорту обмежуватись не буде", – додали представники комунального підприємства.
Інші інциденти у Києві
- 8 січня у Києві прорвало водопровід, сталося це у Святошинському районі столиці.
- Також раніше на лівому березі Києва стався прорив водопроводу. Внаслідок аварії підтопило автомобільну стоянку.