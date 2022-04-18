Знову треба мати закордонний паспорт: Укрзалізниця нагадала правила перетину кордону

Багато українців продовжують вирушати в Європу для пошуку тимчасового притулку. Для безперешкодного перетину кордону потрібно мати з собою закордонний паспорт.

Десятки тисяч людей вирушають у Європу через небезпеку. Країни ЄС зустрічають наших громадян та намагаються надати їм усю необхідну допомогу.

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Правила перетину кордону

В Укрзалізниці повідомили, що для перетину кордону потрібно знову мати закордонний паспорт. Прикордонники можуть робити винятки для осіб, які прямують з місця бойових дій та мають документи, які посвідчують особу.

Пасажирів закликають уважно вивчати правила перетину кордону та зміни, які можуть в них тимчасово вноситися у час війни.

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