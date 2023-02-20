Знову тремтіла земля: новий землетрус у Туреччині потрапив на відео

У турецькій провінції Хатай знову був землетрус. Цього разу магнітуда становила 6,4.

На опублікованих у мережах кадрах знову помітно пошкоджені будинки та як поранених людей намагаються врятувати, інформує 24 Канал.

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Що відомо про новий землетрус в Хатаї

Мер турецького міста Хатай Лютфю Саваш заявив орієнтовно о 19:48 за Києвом, що ввечері 20 лютого місто знову сколихнув землетрус.

Після землетрусу, який ми пережили сьогодні ввечері (20 лютого – 24 Канал), я ще раз бажаю всього доброго всім нашим громадянам. Ми працюємо на полі всіма нашими командами, щоб задовольнити всі потреби мешканців,

– заявив мер.

Згодом він уточнив, що землетруси тривають. Лютфю Саваш написав людям, що їхнє життя та здоров'я важливіше всього іншого.

"Будь ласка, не заходьте в пошкоджені будівлі, ризикуючи, навіть з таких причин, як транспортування товарів, і не залишайтеся поблизу пошкоджених будівель", – закликав посадовець.

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За інформацією Sozcu, в Хатаї 20 лютого сталися 2 землетруси поспіл ь:

о 20:04 землетрус магнітудою 6,4 в районі міста Дефне;

о 20:07 землетрус магнітудою 5,8 в районі Самандагу.

Варто зауважити, що Туреччину та Сирію в ніч проти 6 лютого сколихнули потужні землетруси. Після того у різних регіонах Туреччини неодноразово знову були потужні землетруси. Так, фахівці зафіксували сотні афтершоків.

Вони забрали життя понад 46 тисяч людей. На жаль, серед жертв – 5 українців. З них 3 – одна сім'я із Запоріжжя – 46-річна Юлія Петрова, та її сини – 10-річий Захар та 5-річний Матвійчик.