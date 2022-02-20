Знову завили сирени: окупована частина Луганщини залишиться без зв'язку та інтернету

В окупованому Росією Луганську знов залунали сирени. Також в "ЛНР" є проблеми з мобільним зв'язком та повністю відключений інтернет.

Відео з обстановкою на окупованій частині Луганщини оприлюднили російські телеграм-канали.

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Чому немає інтернету та зв'язку

Причиною відсутності інтернету та зв'язку пояснили тим, що співробітники "державного" та єдиного комунікаційного підприємства потрапили під мобілізацію.

Через обставини, що склалися, найближчим часом можлива відсутність мобільного зв'язку "Лугаком" (мобільний оператор – 24 канал) та інтернету на всій території республіки,

– мовиться у повідомленні підприємства "Луганські комунікації".

Зазначимо, що зв'язок оператора "Лугаком" працює із сильними збоями вже четверту добу, від початку різкого загострення ситуації на Донбасі.

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Російська пропаганда не вщухає

Пропагандисти Кремля не припиняють поширювати абсурдні фейки про ЗСУ та Україну. До прикладу:

У Росії заявили, що вночі 19 лютого на території Ростовської області нібито розірвався снаряд. Вибух начебто стався за кілометр від кордону з Україною. Причетність ЗСУ до цього українська влада офіційно спростувала.

Згодом російські ЗМІ повідомили про ще один начебто український снаряд, який потрапив на територію Ростовської області. За попередніми даними, пишуть медіа, це – боєприпас від системи "Град".

Російські пропагандисти також заявили про затримання нібито "українського агента". Йому приписують підрив авто у Донецьку.

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