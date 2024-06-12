Бив та цькував курсантів: ДБР вручило підозру офіцеру львівської Академії сухопутних військ

Офіцер Академії сухопутних військ у Львові понад рік бив та знущався із курсантів, про що стало відомо у березні 2024 року. А у вівторок, 11 червня, ДБР спільно з СБУ повідомило фігуранту про підозру.

Чоловік був начальником навчального курсу одного з факультетів академії. Свої виховні методи він застосовував, щоб "навчити" курсантів дисципліни та порядку.

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Від "виховання" викладача постраждали 4 курсантів

Знущався офіцер із курсантів на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл Львівської області.

Слідство встановило, що підозрюваний застосовував силу щодо 4 курсантів. Чоловік бив їх по голові та інших частинах тіла.

"Він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем. Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів офіцер змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок", – розповіли у ДБР.

Там також додали, що незадовго до вручення підозри, а саме 26 квітня 2024 року, чоловіка перевели на іншу посаду в одну з військових частин Львівщини.

Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі триває розслідування та встановлюється, чи були інші факти знущання над курсантами. Окрім цього, суд обрав підозрюваному запобіжний захід: він перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у сумі 908,4 тисячі гривень.

Про конфліктного викладача розповів один із курсантів