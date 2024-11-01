Деталі скандалу розповіли батьки, повідомляє 24 Канал, з посиланням з посиланням на "OBOZREVATEL".

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Як все почалося

У Миколаєві розгорівся скандал у дитячій обласній лікарні, де 11-річна Варвара Суровцева, донька військового, зазнала травми та пройшла через важкі випробування під час лікування. Батьки дівчинки звинувачують медиків у тому, що вони вимагали кошти за обстеження та медикаменти, надавали некоректне лікування, а один із працівників реанімації навіть дозволяв собі знущання з дитини.

Дівчинка постраждала ще у червні, коли невдало впала з велосипеда та вдарилася головою. Спочатку травма не викликала підозр – мама, Вікторія Суровцева, не помічала жодних погіршень у стані дитини. Проте за півтора тижня у Варвари почалися тривожні симптоми: дівчинка кілька разів втрачала свідомість, її очі закочувалися.

Невизначеність із діагнозом

У Миколаївській обласній дитячій лікарні Варю госпіталізували для обстеження. За інформацією батьків, лікуванням займалася завідувачка неврологічного відділення Тетяна Бойко, яка, за словами мами дівчинки, не приділяла належної уваги дитині, а МРТ батьки організовували самотужки. Перший результат обстеження показав пухлину, проте подальша МРТ з контрастом підтвердила, що це кіста.

На прохання 24 Каналу прокоментувати інцидент – у Миколаївській обласній дитячій лікарні відповіли, що коментувати немає кому.

Проблеми загострилися після того, як Тетяна Бойко відмовила у направленні до київського Охматдиту. Лише після суперечок батько Варвари, військовий Дмитро Суровцев, зумів отримати необхідний документ. У столичній лікарні дитині поставили діагноз "міастенія", який, ймовірно, розвинувся після травми.

Відмова в доступі до реанімації та вимагання коштів

За словами батьків, у реанімації їхню доньку фактично залишили напризволяще: доступ до неї було обмежено, незважаючи на законодавство, що дозволяє родичам перебувати поруч із пацієнтами. Також вони стверджують, що лікарі вимагали купувати дорогі ліки та препарати. Одна ампула препарату "Біоген" коштувала 13 тисяч гривень, і лікарка спочатку обіцяла допомогти дістати його через волонтерів, але після фотографування з дитиною для нібито "фотозвіту" відмовилася.

Окрім цього, на плазмоферез для дівчинки лікарі вимагали кошти за комплектуючі, ціна яких сягала 7,5 тисяч гривень за один сеанс.

Мати Варвари заявила, що під час перебування дитини в реанімації один із лікарів поводився агресивно. Варвара в медикаментозному сні чула, як працівник кидав шприц їй у ногу, промовляючи: "Пограємо в дартс, їй все одно ніхто не повірить". Через шприц у горлі дівчинка не могла говорити, але про все написала мамі.

Перевезення дитини після ДТП, синці та жахливі наслідки

Під час транспортування на процедуру плазмоферезу Варя отримала численні травми через ДТП, про що лікарня відмовчувалася. Лише в Охматдиті лікарі помітили синці та тріщину в хребті. У Миколаївській лікарні цей інцидент назвали незначним і навіть стверджували, що дитина могла сама себе побити.

Наслідки ДТП для дитини / Фото батька Дмитра Суровцева

Батьки дівчинки мають намір звернутися до правоохоронців, аби розслідувати ситуацію та покарати винних. Дмитро Суровцев, який вже два роки на передовій, обіцяє боротися за справедливість для своєї дитини до кінця. До того ж Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини планує також доєднатися до розслідування справи.