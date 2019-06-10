Зняли санкції, закрили карні справи: чому соратнику Януковича уникнув покарання

Останні дні Юрія Луценка на посаді генпрокурора перетворилися на справжні жнива. У Києві складають легенди про щедрість фігурантів кримінальних справ, які раптом починають закриватися.

Представник новообраного президента Зеленського Руслан Стефанчук анонсував подання про відставку. Поступове усвідомлення того, що скоро доведеться залишити просторі апартаменту Пшонки в офісі на вулиці Різницькій, зняли останні моральні бар'єри для Луценка.

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І от, під занавіс його правління в ГПУ, надійшла вражаюча за цинізмом новина. Одеська прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-"регіонала" Юрія Іванющенка, близького до Віктора Януковича.

Хто такий Юрій Іванющенко? Олігарх відомий за прізвиськом Юра Єнакієвський, сім років був депутатом від "Партії регіонів" у Верховній Раді. У парламенті з'являвся рідко. Його називали одним з найвпливовіших людей країни. У 2014 році потрапив під санкції США, Євросоюзу та Швейцарії як людина з оточення Януковича. Втім, згодом зі списків його виключили. Європейський суд визнав це рішення безпідставним. Зараз олігарх живе з дружиною і сином в Монако.

Постанову про це підписав слідчий з Одеси Максим Ніков – це прізвище мало про що скаже глядачам. Але я переконаний, що владнання такого делікатного питання для фігури такого масштабу як Іванющенко ніколи не відбулося би без погодження у генпрокурора.

У постановах про закриття спеціально виписано – "у зв'язку з відсутністю в діяннях складу кримінального правопорушення". Окрім Іванющенка, закрили також справу його правої руки Івана Аврамова, який в часи Януковича був негласним "куратором" Одеси.

До яких скандалів причетний Іванющенко

Справа Іванющенка стосувалась можливого заволодіння коштами держбюджету в особливо великих розмірах, а також рейдерства відомого ринку "7 кілометр".



Юрій Іванющенко

Перед закриттям справи більшість фігурантів почали або заперечувати, що Іванющенко в будь-який спосіб впливав на них при можливому вимаганні частки у підприємстві, або відмовлятися від претензій. Такий от білий та пухнастий соратник Януковича.

Шокованим від цих новин був співвласник одеського ринку "7 кілометр" Денис Волошин. Він заявив, що начебто за вказівкою Іванющенка йому надсилали посилки з відрізаними головами тварин й обстрілювали автомобіль.

Ну але ж Луценку це нецікаво, його моральні якості відомі ще з 2005 року. Як журналіст, я пам'ятаю його заяви в розпал війни з Борисом Колесніковим, коли він розповідав про "відірвані ноги", а потім його бачили ледь не в обіймах з головним обвинуваченим фігурантом цієї справи.

Ще одна так звана "справа Іванющенка" яка також раптом "розвалилася", стосується можливого розкрадання так званих "кіотських коштів". Їх Україна отримала від продажу квот Японії на викиди парникових газів.

Про які квоти йдеться? "Кіотський протокол" – це велика міжнародна угода, спрямована на скорочення викидів в атмосферу парникових газів, які негативно впливають на атмосферу планети. Міжнародна спільнота домовилася скорочувати викиди шляхом встановлення квот для кожної окремої країни. Та держава, яка не використовує надані їй квоти, має право їх продати, що й зробила Україна.

Мільйонні тендери на утеплення шкіл виграла "Карпатибудінвест", яку пов'язують з Іванющенком. А секрет зникнення претензій до Іванющенка може критися в тому, що він системно домовлявся з Луценком.

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Не дарма депутатом від блоку Порошенка на минулих виборах став один із компаньйонів Іванющенка Олег Недава. Його присутність у рядах БПП жодним чином не засмутила нинішнього генпрокурора, який тоді очолював президентську фракцію. Сам Іванющенко системно розв'язував свої проблеми, домовляючись з кожним новим прокурором.



Олег Невада

Так, одразу після втечі Януковича на його таємного соратника наклали європейські санкції та оголосили в розшук. Але вже за першого генпрокурора Порошенка Віталія Яреми він отримав такий жаданий лист про те, що жодних претензій до нього немає.

За часів Віктора Шокіна через бездіяльність ГПУ адвокати Іванющенка домоглися першого закриття карної справи за розкрадання "кіотських" мільярдів. За часів Луценка з Іванющенка зняли європейські санкції, міжнародний розшук. І от зараз нарешті закрили кримінальні справи рішенням самої прокуратури за реабілітуючими обставинами.

Справа, яку Іванющенко програв

Іванющенко домовився з прокурорами, але не домовився зі мною. І почав судитися, аби зняти всі проблеми за кордоном, де до нього ставилися з підозрою. Іванющенко судився зі мною через те, що я назвав його "смотрящим" від Януковича та причетним до "тітушок".

Цей процес перетворився на справжній фарс у стилі процесу Кафки. Іванющенко програв першу інстанцію, виграв апеляцію та програв касацію, а на повторному розгляді судді встановили, що весь процес був фарсом.

Адже на момент видачі довіреностей Іванющенко був відсутній у Києві. І справу закрили, тобто було рішення на мою користь.

Як суддя часів Януковича повернув собі посаду

Історія Іванющенка – це лише один з багатьох епізодів позвучного реваншу під занавіс правління Порошенка та Луценка. Наприклад, колишній голова Вищого господарського суду часів Януковича Віктор Татьков остаточно повернув собі статус судді.

А з частини елітного майна його близького оточення зняли арешт. Велика палата Верховного суду визнала незаконною й скасувала постанову ВРУ про його звільнення з посади.



Віктор Татьков

Таким чином Татьков поновився у статусі судді й повернув суддівську недоторканність. Тепер для його затримання, взяття під варту чи арешту їм потрібно буде отримати ще згоду Вищої ради правосуддя.

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Реванш, яким так лякав Петро Порошенко під час виборів президента, справді відбувається. Але це сталося через дії його кума генпрокурора, який під занавіс своєї роботи став абсолютно нерозбірливим у методах забезпечення собі безбідної пенсії. Після звільнення Луценка з посади його діяння мають стати предметом розслідувань.