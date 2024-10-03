Рютте розповів, чи очікує на засіданні НАТО зняття дозволу Україні бити вглиб Росії

Питання щодо зняття обмежень на далекобійні удари по об'єктах вглиб Росії не залежить безпосередньо від НАТО. Усі члени Альянсу самостійно вирішують, яким чином вони підтримують Україну

Таку позицію під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським висловив новий генсек НАТО Марк Рютте, який сьогодні, 3 жовтня, прибув із візитом до Києва.

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Рішення щодо ударів по Росії далекобійною зброєю ухвалює не НАТО

Відповідаючи на запитання журналістів, Марк Рютте, який днями обійняв посаду генерального секретаря Північноатлантичного альянсу, зазначив, що очікує ініційовану Байденом зустріч у форматі "Рамштайн", на якій будуть присутні члени НАТО та Україна вже 12 жовтня.

За його словами, Україна має право захищатися від російської агресії, тож "міжнародне право на її боці". Зокрема, йдеться про збиття російських винищувачів і ракет "до того, як вони можуть бути використані проти української цивільної інфраструктури".

Водночас питання щодо зняття обмежень на далекобійні удари по об'єктах вглиб Росії, як каже Рютте, не залежить безпосередньо від НАТО.

Єдина країна, яка в цьому винна, це Росія. Водночас кожен член Альянсу має своє право розглядати, як підтримувати Київ. Деякі питання, зокрема зняття обмежень, не залежать від НАТО. Це залежить від кожної країни, які обмеження вона може накладати,

– заявив Рютте.

До слова, генсек НАТО також вважає, що Україна зараз близька до членства у НАТО, як ніколи раніше. Наша держава також має пакет допомоги, який допомагає впроваджувати реформи.