Зняття санкцій із Росії продовжуватиметься, а дизельна угода – лише перший крок, – Зеленський

Президент Зеленський оцінив рішення Трампа не застосовувати "пекельні санкції" Ліндсі Грема проти Росії. На його думку, послаблення обмежень не зупиняє Путіна, а навпаки дає йому відчуття підтримки. ​

Про це президент заявив 17 жовтня на тлі офіційного рішення Трампа не запроваджувати санкції, передбачені законом Ліндсі Грема.

Що сказав Зеленський

Президент України вважає, що така співпраця Росії та США продовжуватиметься.

На жаль, зняття санкцій буде продовжуватися. Я вважаю, що дії - це перший крок. На жаль, мені здається, що таким чином не можна зупинити Путіна, а навпаки, він відчуває радість, щастя, що у нього є така підтримка,

– зауважив Зеленський.

Він наголосив, що війну не вдасться закінчити обмеженням української відповіді на російські вбивства та зняттям санкцій.

Водночас президент все ще має сподівання, що президент США зробить усе, щоб кремлівський диктатор припинив убивства, удари по енергетиці і зупинив цю війну.

Зеленський також висловив вдячність європейським партнерам. За його словами, вони згідні допомагати далі Україні та не підтримують дизельну угоду Трампа з Путіним.

"Всі підтримують, що ніяких санкцій не може бути знято з Росії, допоки Путін не закінчить вбивства. Навпаки, всі працюють над наступним санкційним пакетом", – розповів президент про позицію Європи.

До слова, представник Путіна Кирило Дмитрієв назвав "історичним" рішення Дональда Трампа не запроваджувати обмеження проти Росії за "законом Грема". Він заявив, що санкції могли б зашкодити економіці США та світовим ринкам.

Водночас у США як демократи, так і республіканці напередодні просили Трампа запровадити "пекельні санкції" Грема і написали офіційного листа. Також у Конгресі хочуть заблокувати ганебну угоду з Путіним щодо дизелю.