Кремль у вогні на шкарпетках: чеський політик викликав істерику у росіян

Днями президент Зеленський відвідав Чехію. Під час зустрічі з ним один із чеських політиків одягнув шкарпетки з зображенням Кремля у вогні.

Це викликало у росіян бурхливу реакцію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TN.cz.

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Як у Росії відреагували на шкарпетки із Кремлем у вогні

Росіяни істерять через шкарпетки представника уряду Чехії з питань відновлення України Томаша Копечного.

Заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ Андрєй Клімов взявся обзивати чеського посадовця і навіть погрожувати йому.

"Зараз Копечний носить шкарпетки, спідню білизну, а завтра прийде в бандажі. Чому ми дивимося на цих покидьків так, ніби від них залежить наше життя? Хворих людей – до психіатра", – заявив представник країни-терористки.

Натомість Томаш Копечний зауважив, що його шкарпетки символічні на четвертому році повномасштабної агресії Росії проти України.

Росіяни вже четвертий рік обстрілюють українські міста ракетами та вбивають невинних людей. Їм байдуже на це дивитися. Але українські шкарпетки, що символічно зображують, як би це виглядало, якби те саме сталося в їхніх містах, розлютили їх. Хотілося б, щоб вони виявляли таку ж чуйність до міст, де вони самі спричиняють саме це,

– сказав він.

Нагадаємо, що під час візиту президента Зеленського до Праги було вирішено декілька важливих питань. Зокрема, Україна та Чехія домовилися відкрити школу для навчання українських пілотів на базах Чехії – там вони навчатимуться керувати винищувачами F-16 та L-39.