У Золочівській громаді на Львівщині 5 загиблих через російську атаку, – ОВА

Російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні. На жаль, внаслідок прильоту у Золочівській громаді, що на Львівщині, загинули люди.

Такими є наслідки масованої ракетної атаки, яку російські військові здійснили у ніч проти 9 березня. Під час неї ворог застосував ледь не всі види ракет, які мав на озброєнні.

Читайте також Знову удари по енергетиці: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня

Окупанти вбили 5 людей

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький. Він зауважив, що упродовж 4 годин тривала повітряна тривога у регіонах. На жаль, влучання зафіксували на Львівщині.

За словами глави ОВА, у Золочівському районі спалахнула пожежа. Окупанти влучили ракетою по житловій зоні. Саме полум'я загасили. Але, на жаль, не минулося без жертв.

Станом на 09:20 відомо вже про п'ятьох загиблих. Мовиться про 4 дорослих людей: двох чоловіків і двох жінок. Також з-під завалів дістали чоловіка 1963 року народження.

Вони під час ракетного удару перебували у своїх домівках. Наразі триває операція з розбирання завалів. Не виключено, що під ними можуть бути інші люди.

За наявною інформацією, пожежа знищила три житлові будинки, три автівки, гараж, а також кілька господарських споруд.

Вічна пам'ять тим, кого цієї ночі ми втратили назавжди. Це дуже боляче. Співчуття рідним загиблих. Я просив і продовжую просити: не ігноруйте повітряну тривогу!,

– наголосив Козицький.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким жертв.

Міський голова Андрій Садовий зауважив, що ніч проти 9 березня була складною для сил ППО. Він подякував за роботу нашим військовим, які боронили небо від ворога. За попередньою інформацією, зауважив Садовий, окупанти атакували область як дронами, так і ракетами.

Ворог біситься. Поранений російський ведмідь загнаний в пастку. Успіху на фронті у них не було вже давно. Тому обирають безглузду хаотичну стрілянину по всій Україні,

– підкреслив він.

Садовий зазначив, що росіяни навмання стріляють, адже для них по всій території України вороги. Ворогом для росіян є всі ті, у кого є бодай трохи здорового глузду, совісті та відчуття справедливості, зауважив Садовий.