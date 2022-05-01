Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове, – Гайдай

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у регіоні. Він додав, що ворог продовжує обстрілювати населенні пункти в регіоні, деякі з них уже майже повністю зруйновані.

Згідно з даними Гайдая, росіяни обстріляли ще 12 будинків. Зокрема, вони майже зруйнували Золоте-3. Наразі йдеться про 70%.

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Гайдай про ситуацію на Луганщині

Очільник Луганської ОВА додав, що 30 квітня окупанти 19 разів обстрілювали житлові квартали населених пунктів на Луганщині. Йдеться про міста і села. Відомо про 6 масових обстрілів з артилерії по Сєвєродонецьку та Лисичанську. Ще по 3 зафіксували по Рубіжному та Попаснянщині.

Як результат – ще 12 будинків більше непридатні для життя. З них 5 – багатоповерхові будинки в Сєвєродонецьку, ще два таких же будинки – в Рубіжному. В цьому місті також загорілися два приватних будинки. В інших населених пунктах наступна ситуація:

у Комишувасі зруйнували будівлю місцевої сільської ради, школу та багатоквартирний будинок,

Комишувасі зруйнували будівлю місцевої сільської ради, школу та багатоквартирний будинок, у Лисичанську перебито газогін.

Водночас ворог продовжує штурмувати Оріхове. На цьому завдання окупанти зосередили свої сили після захоплення Новотошківського. Гайдай повідомив, що йдуть дуже інтенсивні стрілецькі бої.

На сьогодні відомо про одного загиблого. Чоловік отримав травми, які несумісні з життям у ніч із 29 на 30 квітня в Новодружеську.

Крім того, російські загарбники організували штурм Золотого-4 – хутора Вільний. Попри те, що російські штурмові групи прикривали артилерія та танки, вони не змогли досягти своєї мети. Ворог також намагався обстріляти з літаків Катеринівку та Нижнє.

Загалом у Луганській та Донецькій областях за останню добу відбили 9 атак ворога, а також знищено:

8 танків,

одну артилерійську систему,

24 одиниці бойової броньованої техніки,

одну спеціальну машину,

5 автомобілів,

2 літаки Су-25,

4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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