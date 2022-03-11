Золоте, що на Луганщині, перебуває під постійним вогнем: моторошні фото

Селище Золоте, що в Луганській області, ворог ні на мить не залишає у спокої. В ОВА радять людям постійно перебувати в укриття.

Про жахливу ситуацію в Золотому розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що обстріли практично не зупиняються.

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Місцевим жителям не варто виходити з укриттів

Є вікна по 10 – 20 хвилин. А потім знову,

– написав Гайдай.

Через потужну інтенсивність обстрілів неможливо встановити кількість постраждалих. На фото з Золотого видно, що будинки дуже пошкоджені. Снаряди прилітають прямо в житловий сектор: у багатьох будівель немає частини дахів, вибиті вікна та на подвір'ях вирви від вибухів

Дивіться жахливі фото з Золотого / Фото Сергія Гайдая:

Вночі окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк

У ніч на 11 березня окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк. У місті відомо про щонайменше 2 поранених. Від дій ворога постраждали Лисичанськ, Кремінна та Рубіжне.

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