Крутіше за Пшонку: в російського полковника знайшли позолочений унітаз і царські палати – фото

У Росії в особняку полковника поліції Олексія Сафонова виявили велику кількість готівки та дизайн у "стилі Пшонки". Позолочені унітази та умивальники, дорогі картини та меблі, ліпнина та фрески, автопарк – усе зафіксували правоохоронці на фото й відео.

Главу автомобільної інспекції Ставропольського краю Сафонова та 6 учасників його злочинної групи підозрюють у отриманні хабаря в розмірі 19 мільйонів рублів (орієнтовно 7 мільйонів гривень). Частину цих грошей готівкою знайшли у помешканні начальника російської ДАІ.

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У мережу виклали фотографії з особняка полковника поліції. Схоже, що майже усі незаконно отримані гроші "конвертували" у позолочені унітази, рукомийники, декор стін та стелі й цінні меблі.

"Скромне" житло

Окрім переліченого майна, Сафонов облаштував собі більярдну, баню та тренажерний зал. Глава автоінспекції мав власний автопарк.

Статки голови російської автоінспекції / Фото СК Росії та Олександра Хінштейна



Корупційна схема

За даними слідчих, упродовж кількох років Сафонов і його підлеглі виготовляли фальшиві пропуски, що дозволяли перевізникам зерна та інших товарів транспортувати їх із порушеннями. За підготовку цих "документів" інспектори отримували хабарі.

У будинках підозрюваних та за місцем роботи провели понад 80 обшуків. Вилучили чималі суми, автомобілі, цінні речі та документи.

Сафонова та інших підозрюваних затримали. Їм мають обрати запобіжні заходи. Розслідування триває.

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