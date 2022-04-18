У Золотому від обстрілів окупантів загинули 2 людини, ще 4 жителів поранені

Окупанти знову обстріляли Золоте на Луганщині. Вони вбили 2 людей та ще 4 осіб поранили.

Також російські окупанти пошкодили кілька будинків у Золотому. Про це повідомив голова Луганської ОВА 18 квітня.

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Щонайменше двоє вбитих російською армією та четверо постраждалих осіб внаслідок обстрілу міста Золоте,

– мовиться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів загорілися ще два будинки в Комишувасі Попаснянської територіальної громади.

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