Вчені дослідили "зомбі-вірус" з вічної мерзлоти Сибіру: чи може він повернутися
Джерело:CNN
Глобальне потепління може принести людству чимало "сюрпризів". Вічна мерзлота в Арктиці розмерзається.
Дослідження проводив Жан-Мішель Клавері – французький дослідник. Він перевіряв зразки ґрунту, які взяли з вічної мерзлоти Сибіру.
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На жаль, у них виявилися частинки так званих "зомбі-вірусів". Вчені встановили, що найдавнішому з вірусів –майже 48 500 років.
Клавері та його команді вдалося виділити декілька штамів стародавнього вірусу зі зразків вічної мерзлоти. Їх вдалося взяти у семи різних локаціях Сибіру. Дослідження показало, що кожен з них досі може інфікувати клітини амеб.
Вчені попереджають, що багато вірусів, які перебувають у вічній мерзлоті, можуть бути дуже небезпечними для людей.
Світові варто уважно спостерігати за тим, що відбувається з вічною мерзлотою.
Наш імунний захист розвивався в тісному контакті з мікробіологічним середовищем. Якщо у вічній мерзлоті ховається вірус, з яким ми не контактували тисячі років, нашого імунного захисту може бути недостатньо,
– мовиться у повідомленні.
Людству потрібно зробити усе можливе, щоб зберегти якнайбільше мерзлоти.
Тим часом до Землі летить астероїд
Вчені встановили, що на Землю може впасти астероїд 2023 DW. Він може впасти у День Святого Валентина вже у 2046 році. Ширина астероїда становить 50 метрів.
Ймовірність падіння оцінюють в 1 до 625.