"Зональні" відключення світла: в Укренерго спростували новий фейк шахраїв

В Укренерго попереджають про новий фейк шахраїв. Зловмисники поширюють інформацію щодо "зональних" відключень електроенергії.

В такий спосіб вони намагаються залучити якомога більше підписників на анонімні телеграм-канали. В Укренерго зазначають, що жодних зональних відключень не планується.

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Чи будуть в Україні зональні відключення світла

В Укренерго розповіли, що останнім часом з’явилися нові спроби дезінформувати населення, використовуючи вигадані твердження про "зональні" відключення світла.

У фейкових повідомленнях мовиться, що різні міста нібито будуть віднесені до різних зон з різною тривалістю відключень електроенергії.

Укренерго наголошує, що ці чутки не мають під собою жодних підстав та є частиною інформаційно-психологічних операцій, спрямованих на дезінформацію населення та поширення панічних настроїв.

Яка мета поширення фейку про "зональні" відключення

Основна мета таких вигадок – це отримання нових підписників на анонімні телеграм-канали, які не надають правдивої інформації. Зверніть увагу, що шахраї використовують актуальні проблеми та страхи населення для збільшення своєї аудиторії та поширення дезінформації.

"Укренерго" підкреслює, що жодних зональних відключень не планується. Всі вимушені відключення електроенергії спричинені виключно ракетно-дроновими атаками Росії, і про них повідомляється лише через офіційні канали.