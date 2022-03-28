Російські окупанти у зоні відчуження можуть спричинити жахливу катастрофу. Нехтування ядерною безпекою російськими загарбниками можуть мати наслідки для всього світу.

Російські окупанти, які зайшли у зону Чорнобиля, можуть спричинити катастрофу неймовірних мастштабів. Ворожі війська абсолютно не турбуються про ядерну безпеку.

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Пожежі та вивільнення радіонуклідів

Через дії окупантів у зоні відчуження почали виникати пожежі. Російські військові блокують доступ для рятувальників, щоб їх загасити. Наслідки горіння у зоні Чорнобиля може відчути весь світ.

Контроль та гасіння пожеж неможливі через окупантів. В

атмосферу вивільняються радіонукліди,

– розповіла Ірина Верещук.

Раніше стало відомо про те, що окупанти зберігають біля ЧАЕС сотні тонн вибухівки, серед яких десятки тонн старих снарядів, які можуть здетонувати у будь-який момент.